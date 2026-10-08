Les iGPU goÃ»teront au FSR 4 avant la fin dâ€™annÃ©e

Le FSR 4.1 sur les iGPU, ce sera bien pour 2026. AMD vient de communiquer une Ã©chÃ©ance pour lâ€™arrivÃ©e de sa technologie de mise Ã lâ€™Ã©chelle sur de telles puces, donc essentiellement pour les PC et les consoles portables, avec quelques mini-PC au milieu. Les machines Ã©quipÃ©es desdits processeurs seront servies dâ€™ici la fin dâ€™annÃ©e. Donc avant celles munies de cartes graphiques RDNA 2. En effet, pour celles-ci, le dÃ©ploiement de la derniÃ¨re version de la boÃ®te Ã outils d'AMD est prÃ©vu courant 2027.

Une bonne chose pour les consoles portables

La confirmation Ã©mane directement de Jack Huynh, vice-prÃ©sident senior et directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Computing and Graphics. InterrogÃ© par la presse lors d'une escapabe Ã SÃ©oul (via The Elec), il a indiquÃ© que lâ€™entreprise comptait Ã©tendre le FSR 4 (il nâ€™a pas pris la peine de prÃ©ciser 4.1) Ã lâ€™ensemble des appareils prÃ©citÃ©s dâ€™ici la fin de cette annÃ©e.

Sur le fond, ce n'est pas une surprise. Le support des iGPU Ã©tait dÃ©jÃ dans les cartons. En juin dernier, AMD avait annoncÃ© que ses Ã©quipes dÃ©veloppaient un modÃ¨le FSR 4 spÃ©cifique, plus lÃ©ger, adaptÃ© aux contraintes des GPU intÃ©grÃ©s. En principe, il concernera les APU RDNA 3 et 3.5 existants. Et sans doute ceux en RDNA4m, aka RDNA 3.5+, en lâ€™occurrence les Ryzen Z3 et Medusa Point. Des processeurs qui, sâ€™ils ne seront peut-Ãªtre pas encore lancÃ©s au moment du dÃ©ploiement, ne manqueront pas de lâ€™Ãªtre trÃ¨s rapidement. Nous jaugerons alors des bienfaits sur piÃ¨ce. Comme l'avait soulignÃ© Un pitoyable ver du Grand Est en commentaire d'un prÃ©cÃ©dent papier, la puissance de calcul des APU est par nature limitÃ©e â€” pas celle des Ryzen AI Max 300 / 400, bien entendu.

Les Radeon RX 9000 ont Ã©tÃ© les premiÃ¨res Ã profiter du FSR 4. Les Radeon RX 7000 y ont droit depuis juin dernier. AMD a toutefois dÃ» adapter sa technologie pour exploiter les capacitÃ©s INT8 de RDNA 3, RDNA 4 Ã©tant la seule architecture Radeon Ã prendre nativement en charge les calculs FP8. En attendant, la communautÃ© des moddeurs propose des implÃ©mentations officieuses. Mais naturellement, pour le commun des utilisateurs, rien ne vaut une prise en charge officielle, intÃ©grÃ©e Ã Adrenalin Edition et/ou aux rÃ©glages des jeux.