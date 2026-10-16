Steam modernise son client Linux et réorganise les succès

Parmi les signaux qui montrent que Linux constitue une alternative à Windows de plus en plus viable pour jouer, il y a l’adhésion des plateformes de distribution en ligne. L’Epic Games Store vient de faire ses premiers pas sous ce système d’exploitation. Quant à Steam, qui arpente ses sentes depuis plus longtemps, il vient de formellement baliser la voie de son client 64 bits.

Linuxiens et chasseurs de succès gâtés

Valve défrichait le terrain depuis mars avec SteamRT3, une version distincte proposée en parallèle du client bêta classique. Le client Steam pour Linux est désormais proposé dans une application 64 bits dans cette branche. Rappelons que sous Windows, le client est nativement 64 bits depuis fin 2025. Le support des versions 32 bits de Windows a pris fin le 1er janvier 2026.

Sous Linux, Valve reprend l’exécution du client dans un conteneur Steam Runtime. Cette technologie, déjà utilisée pour les jeux, contribue à un environnement plus cohérent d’une distribution Linux à l’autre. Elle limite ainsi la dépendance aux bibliothèques propres à chaque système.

Naturellement, le passage au 64 bits n’a aucune incidence sur les jeux en 32 bits. Des titres anciens et certaines bibliothèques restent tributaires de cette architecture. Le changement concerne le client Steam lui-même, pas l’ensemble du catalogue. Il ne faut pas non plus en attendre des gains de performances. L’intérêt réside dans la modernisation du logiciel, en particulier pour sa gestion de la mémoire.

Par ailleurs, pour tous les utilisateurs sans discrimination de plateforme, cette bêta introduit les Achievement Sets, ou ensembles de succès. Ils donnent aux développeurs la possibilité de les regrouper par catégorie, par exemple en séparant le solo du multijoueur, ou en distinguant les contenus additionnels voire les succès saisonniers. Chaque ensemble a sa propre progression ; un trophée en marquera l’achèvement. Nous supposons que cette différenciation ravira les chasseurs de succès, notamment ceux qui se contentent des composantes solo des jeux. Ils auront un sentiment de complétion pour ce pan sans avoir à se soucier du reste. Quant à ceux qui n'ont cure de ces récompenses numériques, ils n'auront qu'à continuer à les ignorer.

Ces nouveautés sont actuellement accessibles dans la branche bêta de Steam. À propos des ensembles de succès, le communiqué indique « qu’un nombre croissant de jeux a déjà adopté cette fonctionnalité ». Il n'en liste cependant que dix-sept (dont Victoria 3, Euro Truck Simulator 2 ou encore LEGO Batman: L'Héritage du Chevalier Noir). C'est donc pour le moment une goutte d'eau dans l'océan de titres disponibles sur la plateforme.