Epic dÃ©fie Steam dans un duel de chronomÃ¨tres, mais se fait battre Ã  son propre jeu

Epic Games nâ€™avait pas cachÃ© que ses Ã©quipes travaillaient sur une nouvelle version de son lanceur, plus rapide. Un travail dÃ©cidÃ©ment dans lâ€™air du temps, puisque cette mouture, qui vient de voir le jour, a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e en vibe coding. Elle donne l'occasion Ã la sociÃ©tÃ© de revendiquer un temps de lancement plus court que celui de la concurrence. HÃ©las pour elle, il semble que, du cÃ´tÃ© de Valve, on avait anticipÃ© lâ€™offensive de lâ€™adversaire. Ou quâ€™on a Ã©galement adressÃ© dans l'urgence Ã Grok, OpenAI Codex ou Claude Code, le prompt suivant : Â« Yoh mon poto. Programme un nouveau launcher plus rapide. Il doit mettre moins de 5,47 secondes pour se lancer. La concurrence nous attend au tournant. Alors je compte sur toi, champion. Â»

Et sinon, combien de temps pour accÃ©der au menu d'un jeu ?

Ce nouveau lanceur dâ€™Epic Games est disponible en version Preview. Il apporte donc des chargements plus rapides, une interface revue et une meilleure gestion de la bibliothÃ¨que de jeux. Lâ€™Ã©diteur le dÃ©gaine dans des versions pour Windows, macOS, mais Ã©galement Linux.

Lâ€™arrivÃ©e dâ€™un client Linux natif constitue ainsi lâ€™autre nouveautÃ© majeure. Sont supportÃ©es les distributions Ubuntu 22.04 LTS, Fedora 43 et Debian 12. Et naturellement, leurs versions ultÃ©rieures. Cette compatibilitÃ© ne garantit toutefois pas le fonctionnement de tous les jeux Windows. Leur prise en charge dÃ©pend des couches de compatibilitÃ© et des systÃ¨mes anti-triche employÃ©s.

En matiÃ¨re de performances, le studio a illustrÃ© les progrÃ¨s accomplis en comparant son client Ã celui de Valve. Selon des tests rÃ©alisÃ©s par Keywords Studios, une sociÃ©tÃ© mandatÃ©e par Epic, son lanceur sâ€™ouvre en 5,47 secondes, contre 10,07 secondes pour Steam. La gagnante revendique ainsi un dÃ©marrage 1,8 fois plus court.

We vibe coded the Epic Games Launcher to be faster than the other guy. Don't believe us? Test it out for yourself in Preview: https://t.co/pdtAeEIri4 https://t.co/aMxojUUVPV â€” Epic Games Store (@EpicGames) October 14, 2026

La sociÃ©tÃ© annonce des gains sur dâ€™autres opÃ©rations. Le retour de lâ€™arriÃ¨re-plan Ã la bibliothÃ¨que prendrait 0,36 seconde, contre 0,42 seconde pour Steam. AssurÃ©ment, six millisecondes qui changent tout ! Quant au chargement de la bibliothÃ¨que, il serait 30 fois plus rapide quâ€™auparavant. Mais sur Ã§a, Epic ne propose aucune comparaison avec le client de Valve.

Ces rÃ©sultats reposent sur des tests effectuÃ©s en octobre 2026 sur treize configurations. Les trois machines les moins performantes ont Ã©tÃ© Ã©cartÃ©es des moyennes publiÃ©es. Un moyen efficace de les faire gonfler, Ã n'en point douter.

La refonte change aussi les pages de jeux, ajoute les collections personnalisables, de nouveaux modes dâ€™affichage et une recherche amÃ©liorÃ©e. Par ailleurs, le gestionnaire de tÃ©lÃ©chargements affiche dÃ©sormais les dÃ©bits en lecture et en Ã©criture. Des fonctionnalitÃ©s sociales, dont les groupes et le chat vocal, complÃ¨tent lâ€™ensemble.

Pour revenir aux mÃ©triques, les comparaisons dâ€™Epic sont discutables. Dâ€™autant plus que le 13 octobre, Valve a publiÃ© une mise Ã jour de Steam. Le journal des modifications mentionne une amÃ©lioration des performances au dÃ©marrage, sans pour autant la quantifier.

Un utilisateur de X a chronomÃ©trÃ© le lancement de Steam Ã 5,23 secondes aprÃ¨s cette mise Ã jour, sur son PC (il atterrit sur sa bibliothÃ¨que et non sur le store cela dit). Câ€™est moins que les 5,47 secondes revendiquÃ©es par Epic pour son nouveau lanceur. RÃ©sultat Ã nuancer dans tous les cas, Ã©tant donnÃ© qu'il provient dâ€™un test individuel, quand Epic avance un protocole plus inclusif. Pour notre part, sur notre ordinateur, aprÃ¨s mise Ã jour du client, nous avons une moyenne de 7,21 secondes entre le clic sur lâ€™icÃ´ne du bureau et lâ€™affichage complet de la page dâ€™accueil du magasin. On supporte.

this is such a good day to be a sweeney hater.. not even 24h later lmao https://t.co/XXLcIqYTT7 â€” dea (@girlglock_) October 15, 2026

Empiriquement, nous nâ€™avons pas vu beaucoup de gens se plaindre de la lenteur du client de Valve. De toute faÃ§on, Steam conserve un avantage historique en matiÃ¨re de fonctionnalitÃ©s et de communautÃ©. Gageons que ce ne sont pas quelques secondes de plus ou de moins au dÃ©marrage qui convaincront ses dizaines de millions dâ€™utilisateurs, dont 43,5 millions se sont retrouvÃ©s simultanÃ©ment sur la plateforme dimanche dernier, de migrer vers le service dâ€™Epic Games. Cette course Ã la vitesse entre lanceurs a par ailleurs quelque chose dâ€™assez cocasse, quand, dans de nombreux jeux, on doit si souvent se coltiner une interminable enfilade de logos avant dâ€™atteindre le menu.

Enfin, prÃ©cisons que la mention Â« vibe coding Â» dans le X nâ€™est pas lÃ par hasard. Lundi, Tim Sweeney, le patron dâ€™Epic Games, a annoncÃ© sur le rÃ©seau social que le studio prenait un Â« virage massif Â» vers lâ€™IA. Un message interne relayÃ© par Bloomberg rÃ©vÃ¨le des directives favorisant des Â« flux de travail exclusivement pilotÃ©s par lâ€™IA Â» et un objectif de Â« plus de code Ã©crit Ã la main Â». Le groupe a repoussÃ© la sortie dâ€™un jeu dÃ©veloppÃ© en collaboration avec Disney afin de mieux intÃ©grer cette Â« nouvelle Â» approche.