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Les livraisons de PC chutent de 20 % au troisiÃ¨me trimestre, HP et Dell trinquent
â€”â€”â€”â€”â€” 09 Octobre 2026 Ã 12h31 â€”â€” 275 vues
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Les livraisons de PC chutent de 20 % au troisiÃ¨me trimestre, HP et Dell trinquent
â€”â€”â€”â€”â€” 09 Octobre 2026 Ã 12h31 â€”â€” 275 vues
Les signaux dâ€™alerte se multipliaient depuis plusieurs mois. En juillet, des voix de chez Valve prÃ©venaient que les prix en magasin accusaient un retard de trois Ã six mois sur la flambÃ©e des composants. Quelques jours plus tÃ´t, les donnÃ©es dâ€™Omdia avaient rÃ©vÃ©lÃ© que le marchÃ© commenÃ§ait Ã encaisser le choc des composants plus coÃ»teux, tout en pointant que les achats anticipÃ©s en attÃ©nuaient encore les effets. Les derniÃ¨res estimations dâ€™IDC pour le troisiÃ¨me trimestre 2026 tÃ©moignent dÃ©sormais de l'ampleur du phÃ©nomÃ¨ne.
Clairement, Ã§a descend !
Selon les donnÃ©es prÃ©liminaires du cabinet, les livraisons mondiales de PC sont de 62,7 millions dâ€™unitÃ©s au troisiÃ¨me trimestre 2026, contre 78,5 millions un an plus tÃ´t. Soit une chute de 20,1 % sur un an. Il sâ€™agit du deuxiÃ¨me trimestre consÃ©cutif de recul (en glissement annuel), aprÃ¨s la baisse de 3,8 % au deuxiÃ¨me trimestre. Plus rÃ©vÃ©lateur encore, les volumes ont diminuÃ© de 9,1 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent, alors que le troisiÃ¨me est habituellement plus favorable, notamment grÃ¢ce Ã la rentrÃ©e.
L'article d'IDC explique en partie cette dÃ©gringolade par les achats anticipÃ©s du premier semestre. Fabricants et distributeurs avaient prÃ©alablement constituÃ© des stocks pour se prÃ©munir contre les hausses de prix et les tensions dâ€™approvisionnement. Cette anticipation a temporairement soutenu les volumes, mais elle a aussi dÃ©placÃ© une partie de la demande vers le dÃ©but de lâ€™annÃ©e.
Sur la pÃ©riode, toutes les marques encaissent le choc â€” y compris Apple, qui a augmentÃ© ses tarifs fin juin. Lenovo conserve la premiÃ¨re place mondiale avec 14,9 millions de PC livrÃ©s, mais recule de 22,6 %. HP chute de 30,9 %, pour descendre Ã 10,3 millions dâ€™unitÃ©s, quand Dell recule de 25 %, Ã 7,6 millions. Les deux acteurs les plus rÃ©sistants du Top 5 sont Apple et ASUS, dont les livraisons baissent respectivement de 11,3 % et 8,6 %. Leur part de marchÃ© progresse mÃ©caniquement, puisque leurs volumes diminuent moins vite que ceux de lâ€™ensemble du secteur.
|Marque
|Livraisons au T3 2026 (millions)
|Part de marchÃ© au T3 2026
|Livraisons au T3 2025 (millions)
|Part de marchÃ© au T3 2025
|Ã‰volution sur un an
|1. Lenovo
|14,9
|23,8 %
|19,3
|24,6 %
|-22,6 %
|2. HP
|10,3
|16,5 %
|15
|19,1 %
|-30,9 %
|3. Dell Technologies
|7,6
|12,1 %
|10,1
|12,9 %
|-25 %
|4. Apple
|5,9
|9,5 %
|6,7
|8,5 %
|-11,3 %
|5. ASUS
|5,5
|8,7 %
|6
|7,6 %
|-8,6 %
|Autres Marques
|18,4
|29,4 %
|21,4
|27,3 %
|-14,0 %
|Total
|62,7
|100 %
|78,5
|100 %
|-20,1 %
Quid de lâ€™avenir ? Les analystes dâ€™IDC sâ€™attendent Ã ce que les prix restent Ã©levÃ©s dans les prochains mois. Ils entrevoient tout de mÃªme quelques promotions. Les distributeurs sâ€™inquiÃ¨tent en effet de stocks Ã©levÃ©s et dâ€™une demande atone. Les membres du cabinet craignent cependant que la conjoncture Ã©conomique ne contribue Ã affaiblir davantage la demande dâ€™ici la fin de 2026 et en 2027. Quand le litre dâ€™essence dÃ©passe les 2 euros, lâ€™achat dâ€™une GeForce RTX 5060 Ã 570 euros, voire d'un nouveau PC, devient sans doute trÃ¨s secondaire pour beaucoup de foyers. Si cette rÃ©alitÃ© nâ€™est Ã©videmment pas universelle, elle concerne une bonne partie des classes moyennes dans de nombreux pays.
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