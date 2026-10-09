Les livraisons de PC chutent de 20 % au troisiÃ¨me trimestre, HP et Dell trinquent

Les signaux dâ€™alerte se multipliaient depuis plusieurs mois. En juillet, des voix de chez Valve prÃ©venaient que les prix en magasin accusaient un retard de trois Ã six mois sur la flambÃ©e des composants. Quelques jours plus tÃ´t, les donnÃ©es dâ€™Omdia avaient rÃ©vÃ©lÃ© que le marchÃ© commenÃ§ait Ã encaisser le choc des composants plus coÃ»teux, tout en pointant que les achats anticipÃ©s en attÃ©nuaient encore les effets. Les derniÃ¨res estimations dâ€™IDC pour le troisiÃ¨me trimestre 2026 tÃ©moignent dÃ©sormais de l'ampleur du phÃ©nomÃ¨ne.

Clairement, Ã§a descend !

Chute vertigineuse

Selon les donnÃ©es prÃ©liminaires du cabinet, les livraisons mondiales de PC sont de 62,7 millions dâ€™unitÃ©s au troisiÃ¨me trimestre 2026, contre 78,5 millions un an plus tÃ´t. Soit une chute de 20,1 % sur un an. Il sâ€™agit du deuxiÃ¨me trimestre consÃ©cutif de recul (en glissement annuel), aprÃ¨s la baisse de 3,8 % au deuxiÃ¨me trimestre. Plus rÃ©vÃ©lateur encore, les volumes ont diminuÃ© de 9,1 % par rapport au trimestre prÃ©cÃ©dent, alors que le troisiÃ¨me est habituellement plus favorable, notamment grÃ¢ce Ã la rentrÃ©e.

L'article d'IDC explique en partie cette dÃ©gringolade par les achats anticipÃ©s du premier semestre. Fabricants et distributeurs avaient prÃ©alablement constituÃ© des stocks pour se prÃ©munir contre les hausses de prix et les tensions dâ€™approvisionnement. Cette anticipation a temporairement soutenu les volumes, mais elle a aussi dÃ©placÃ© une partie de la demande vers le dÃ©but de lâ€™annÃ©e.

Sur la pÃ©riode, toutes les marques encaissent le choc â€” y compris Apple, qui a augmentÃ© ses tarifs fin juin. Lenovo conserve la premiÃ¨re place mondiale avec 14,9 millions de PC livrÃ©s, mais recule de 22,6 %. HP chute de 30,9 %, pour descendre Ã 10,3 millions dâ€™unitÃ©s, quand Dell recule de 25 %, Ã 7,6 millions. Les deux acteurs les plus rÃ©sistants du Top 5 sont Apple et ASUS, dont les livraisons baissent respectivement de 11,3 % et 8,6 %. Leur part de marchÃ© progresse mÃ©caniquement, puisque leurs volumes diminuent moins vite que ceux de lâ€™ensemble du secteur.

Marque Livraisons au T3 2026 (millions) Part de marchÃ© au T3 2026 Livraisons au T3 2025 (millions) Part de marchÃ© au T3 2025 Ã‰volution sur un an 1. Lenovo 14,9 23,8 % 19,3 24,6 % -22,6 % 2. HP 10,3 16,5 % 15 19,1 % -30,9 % 3. Dell Technologies 7,6 12,1 % 10,1 12,9 % -25 % 4. Apple 5,9 9,5 % 6,7 8,5 % -11,3 % 5. ASUS 5,5 8,7 % 6 7,6 % -8,6 % Autres Marques 18,4 29,4 % 21,4 27,3 % -14,0 % Total 62,7 100 % 78,5 100 % -20,1 %

Quid de lâ€™avenir ? Les analystes dâ€™IDC sâ€™attendent Ã ce que les prix restent Ã©levÃ©s dans les prochains mois. Ils entrevoient tout de mÃªme quelques promotions. Les distributeurs sâ€™inquiÃ¨tent en effet de stocks Ã©levÃ©s et dâ€™une demande atone. Les membres du cabinet craignent cependant que la conjoncture Ã©conomique ne contribue Ã affaiblir davantage la demande dâ€™ici la fin de 2026 et en 2027. Quand le litre dâ€™essence dÃ©passe les 2 euros, lâ€™achat dâ€™une GeForce RTX 5060 Ã 570 euros, voire d'un nouveau PC, devient sans doute trÃ¨s secondaire pour beaucoup de foyers. Si cette rÃ©alitÃ© nâ€™est Ã©videmment pas universelle, elle concerne une bonne partie des classes moyennes dans de nombreux pays.