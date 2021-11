Vous voulez goûter aux joies du M.2 sans vous ruiner ? C'est peut-être le moment de craquer pour ce SSD Crucial P5 de 500 GO, affiché à moins de 60 €. Il embarque un contrôle référencé Micron DM01B2 et des puces TLC 3D 96 couches maisons elles aussi. On aura droit à une puce de 1 Go de LPDDR4 pour le cache et d'un cache adaptatif SLC en plus. Les performances brutes sont annoncées à plus de 3 Go/s en lecture et écriture séquentielles sur ce modèle. Les accès aléatoires sont pour leur part annoncés à 250 KIOPS et 500 KIOPS en lecture et en écriture. Le modèle dispose d'une garantie de 5 ans ou 300 TBW seulement durant cette période. Si vous cherchez du stockage véloce et pas cher, voici notre lien vers Amazon.