Chez Amazon vous trouverez des périphériques Logitech en promotion jusqu'au 28 août. Et chez eux, nous aimons beaucoup la souris G502 et ses dérivés filaires ou Ligthspeed. Cependant, on ne pense pas assez aux gamers gauchers, c'est pourquoi nous vous proposons la G903 Lightspeed. Ce modèle reprend le capteur Hero 16K maison, la technologie Lithspeed sans fil, mais perdra quelques touches au passage. Ambidextre, elle conviendra en fait à tout le monde. Vous trouverez 6 boutons programmables, une petite pointe de RGB, la batterie longue durée (compatible Powerplay) et bien entendu la molette débrayable. Le prix passe à 89,99 € sur ce modèle d'ordinaire affiché à plus de 110 €. Si vous cherchez souris à votre main, notre lien est disponible juste en dessous.