Bon plan • Double Lara Croft offerte sur Steam, et bien plus encore !

En ces périodes où rester à la maison est l’une des meilleures choses à faire , quoi de mieux que de se relancer dans un bon vieux triple A ? Si vous n’y avez pas encore goûté, le premier des Tomb Raider de la série redémarrée (celle qui se termine, justement, par le Shadow of the Tomb Raider à la raie tracée) est gratuit aujourd’hui sur Steam !

Ce n’est pas tout, car LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS, un petit jeu d’aventure en 3D isométrique est également gratuit, si vous vous sentez très attaché au personnage.

De son côté, Epic Games continue également d’inonder les joueurs de ses titres gratuits, avec un triple A également : Watch Dogs (1) datant de 2014, déjà. Un second jeu est également offert : The Stanley Parable, un jeu d'exploration assez étrange dans lequel vous pouvez (ou non) suivre un narrateur, offrant des possibilités de dénouement multiples. Fait amusant, le titres est développé à l'origine comme... un mod de Half-Life².

Surprise ! Les offres ne sont pas finies : toujours sur Steam, nous retrouvons Drawful 2, un party game multijoueur, malheureusement en anglais uniquement. Pas le summum du budget, mais le titre devrait être suffisant pour passer le temps entre amis ; et puis pour zéro euro...

Enfin, GoG a également un petit quelque chose dans sa manche avec Mable and the Wood, un jeu en pixel art dans lequel vous devrez prendre différentes formes afin de passer les montres et les obstacles qui se tiennent devant vous. Loin du gameplay de Tomb Raider, le titre pourra toujours vous divertir lors de vos longues soirées confinées !