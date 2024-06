Puissexpress • Street Fighter 4 Performance Test

Street Fighter 4 : le "Performance Test"



Hier était dévoilé un benchmark permettant de tester les performances de nos configurations sous le futur hit Street Fighter 4 qui sortira sur PC le 3 juillet en France, après les versions PS3 et Xbox 360 du début d'année. Comment tourne-t-il sur nos configurations, qu'elles soient puissantes ou plus limitées ? Est-il optimisé pour les CPU multicores ? Le multiGPU est-il lui aussi déjà géré ou faudra-t-il attendre de nouveaux pilotes ? Nous allons aborder tout ceci en détail. Nous utiliserons pour cela 3 types de configurations, représentant le bas , milieu et le haut de gamme, et testerons également l'impact occasionné par l'attribution de 1 à 4 coeurs CPU au benchmark. Nous verrons enfin si le multiGPU est d'ores et déjà opérationnel, avec une Radeon X2 associée aux Catalyst 9.6 qui viennent tout juste de paraître.