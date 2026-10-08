Windows 11 remanie sa Recherche pour la rendre plus omnisciente et opérante

Après cinq ans de Windows 11 et une version 26H2 qui allège apparemment un peu la consommation de RAM, Microsoft a, hélas, plein d'autres projets. La firme nous concocte une refonte complète de la Recherche. Interface simplifiée, résultats plus pertinents et surtout possibilité d’exécuter certaines actions directement depuis celle-ci ; voilà le programme. Avec un Copilot qui, bien qu’invisibilisé depuis quelques mois, n’est jamais très loin.

La Recherche de fichiers enrichie

Cette nouvelle version de sa recherche est actuellement testée par des Windows Insiders. Le dessein est assez clair : en faire un point névralgique pour effectuer tous types d’actions.

Plus seulement chercher, mais aussi agir

La première différence saute aux yeux. L’interface repose désormais sur WinUI 3. Elle abandonne l’agencement actuel en deux panneaux au profit d’une liste unique de résultats. Microsoft explique avoir constaté que l’immense majorité des clics se concentrait déjà sur cette liste, plutôt que sur le panneau d’aperçu situé à droite. Dès lors, autant le supprimer !

En passant, la société fait miroiter une recherche plus rapide et moins gourmande en ressources. Elle profite également d’une compréhension des requêtes affinée, avec une meilleure prise en charge des fautes de frappe et des synonymes.

Parmi les autres changements, il y a les aperçus plus riches pour les fichiers (image de couverture). Aux dires de l’entreprise, ils « permettront de différencier plus facilement les résultats similaires et de vous donner davantage de contexte avant d’ouvrir un fichier ».

Mais l’évolution la plus importante concerne sans doute les actions intégrées à la Recherche ainsi que les résultats Web enrichis. À commencer par la saisie de commandes en langage naturel.

Celles destinées à administrer votre système. Pour demander l’activation du mode sombre, du mode nuit ou du Bluetooth. Ou encore pour réduire la luminosité, couper le son, minimiser toutes les fenêtres ou réorganiser ces dernières à l’écran — pour reprendre les exemples donnés par Microsoft. Dans ces situations, Windows Search ne se contente plus de guider vers la fenêtre Paramètres correspondante, mais exécute directement l’action. La preuve ci-dessous.

Dans un autre registre, à terme, des actions liées au téléphone connecté via Phone Link sont aussi prévues, avec la possibilité d’envoyer un SMS directement depuis la recherche.

Ces injonctions ne se limiteront toutefois pas à l’administration interne de l’ordinateur, voire du smartphone. Des aperçus enrichis pour les recherches Web s’afficheront directement dans Windows Search. Des réponses à des requêtes telles que « météo à San Diego » ou « Quelle est la hauteur de la tour Eiffel ? » seront fournies directement dans l’interface.

Pour comparer, actuellement, vous obtenez ça :

On entrevoit déjà la suite. Plus seulement demander la hauteur de la tour Eiffel, mais directement la préparation du séjour au cours duquel la visiter. Avec des guides récupérés sur plein de sites sans leur offrir la gratification du clic, et certainement des affiliations à plein nez.

Naturellement, c’est un terrain tout trouvé pour Copilot. Microsoft résume : « Notre objectif est de rendre Windows Search plus performant, en permettant d’exprimer plus naturellement ce que l’on recherche, d’obtenir davantage d’informations directement dans les résultats et d’effectuer davantage d’actions depuis la recherche, notamment grâce à des intégrations bien pensées avec des fonctionnalités comme Copilot. L’ensemble doit permettre de passer plus facilement de la recherche à l’action, tout en conservant la rapidité et les habitudes d’utilisation auxquelles vous êtes aujourd’hui habitué. »

La première version est actuellement réservée aux Windows Insiders, dans le canal Experimental, et elle se limite à l’anglais. L’entreprise précise qu’il s’agit encore d’une phase de test destinée à améliorer la pertinence des résultats, la stabilité et l’expérience utilisateur avant une diffusion plus large. Nonobstant, elle concède qu’elle travaille déjà à l’intégration de cette nouvelle expérience au menu Démarrer, prévue pour l’année prochaine.