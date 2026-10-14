HP intègre les Ryzen AI PRO 400 dans son PC-clavier, mais a la main lourde sur les tarifs

HP intègre les Ryzen AI PRO 400 dans son PC-clavier, mais a la main lourde sur les tarifs

HP intègre les Ryzen AI PRO 400 dans son PC-clavier, mais a la main lourde sur les tarifs

En octobre 2024, nous avions été ébaubis par un clavier pliant intégrant un Ryzen. Il s’avère que depuis le de l’année 2026, HP propose aussi un clavier renfermant un Ryzen et l’intégralité des composants qui vont avec : l'EliteBoard G1a. Certes, il n’est ni pliant ni pliable.

La marque vient de le renouveler. Cette deuxième génération, baptisée EliteBoard G2a, abandonne les processeurs Ryzen AI 300 au profit des Ryzen AI PRO 400, alias Gorgon Point. Une évolution qui s’accompagne d’une nette hausse des tarifs officiels.

Un PC complet dans un clavier

La marque avait présenté l'EliteBoard G1a au CES 2026 et les commercialise depuis mars. La verrsion G2a conserve le format. L’ordinateur (ou le clavier, comme vous voulez) mesure toujours 358,1 x 118,7 x 17,9 mm pour un poids d’environ 670 grammes. Il suffit de le relier à un écran compatible via USB-C pour profiter d’un PC sous Windows, sans unité centrale à installer sur le bureau. Il ne dispense pas d’une souris, néanmoins. Une HP 675M est toutefois incluse dans le bundle.

HP propose deux processeurs pour cette nouvelle génération : le Ryzen AI 5 PRO 435, un six cœurs / douze threads, et le Ryzen AI 7 PRO 450, un huit cœurs / seize threads. Pour le partie graphique, ce sont respectivement les Radeon 840M et Radeon 860M. Dans les deux cas, la NPU délivre une puissance maximale annoncée de 50 TOPS.

Cette seconde génération de PC-clavier conserve une mémoire vive remplaçable, avec deux emplacements SO-DIMM DDR5-5600 pour un maximum de 64 Go, ainsi qu’un SSD M.2 en PCIe 4.0. La connectique comprend un port USB4 à 40 Gbit/s et un second USB-C à 10 Gbit/s, mais aucun USB-A ni port Ethernet. Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0 assurent la connectivité sans fil. Une batterie interne de 32 Wh est disponible en option.

Avec l’ASUS ROG Azoth 96 HE testé récemment, nous croyions avoir posé les mains sur l’un des claviers les plus chers de sa catégorie. Que nenni ! Au pays du dollar, HP affiche son modèle d’entrée de gamme, équipé du Ryzen AI 5 PRO 435, de 16 Go de mémoire vive et d’un SSD de 512 Go, à 3 028 dollars. La variante dotée d’un câble USB-C détachable est facturée 3 053 dollars. Pour passer au Ryzen AI 7 PRO 450 avec 32 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go, il faut compter entre 4 167 et 4 191 dollars selon la version du câble.

Heureusement, ce ne sont pas que des claviers.

Des montants particulièrement élevés pour une machine dont le principal argument tient à l’intégration de ses composants dans un clavier. Particularité qui rendait notre comparaison avec l’ASUS ROG Azoth 96 HE gratuite, mais pas fortuite. Surtout, la facture minimale a explosé entre les deux générations. Les montants allaient de 1 549 dollars à 3 423 dollars pour le G1. Ceux pratiqués actuellement sont de 899 dollars ou 1349 dollars pour les configs classiques.

Le clavier-PC est également proposé au Royaume-Uni. Outre-Manche, les prix officiels restent élevés, mais sont contrebalancés par d’importantes remises. Concrètement, le modèle Ryzen AI 5 PRO 435 est proposé à partir de 1 380 livres sterling au lieu de 2 318. Celui muni du Ryzen AI 7 PRO 450, avec 32 Go de mémoire vive et un SSD de 1 To, est à 1 980 livres, plutôt qu’à 3 287 livres. Naturellement, de telles offres sont à durée limitée. En outre, les tarifs officiels restent largement plus élevés que ceux renseignés pour la configuration G1a.

Configuration G1a Prix officiel Ryzen AI 5 PRO 340, 16 Go, SSD 512 Go 1 235,99 £ Ryzen AI 7 PRO 350, 16 Go, SSD 512 Go 1 379,99 £ Ryzen AI 7 PRO 350, 32 Go, SSD 1 To 1 871,99 £

Pas encore de prix en euros, mais l’EliteBoard G2a devrait bien être commercialisé dans l’Hexagone, à l’instar de son grand frère, dont vous trouverez la tarification ci-dessous (elle ne tient pas compte de plusieurs réductions actuellement en vigueur sur le site de HP). Enfin, si le concept vous plaît, mais que vous avez des aspirations et un budget plus modestes, le Raspberry Pi 500 coûte 198 euros. Pas de Ryzen en vue, par contre, mais un quadricœur Arm Cortex-A76.