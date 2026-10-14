Microsoft veut surfer sur la vague des jeux modifiés par l’IA avec Xbox Labs

Microsoft veut surfer sur la vague des jeux modifiés par l’IA avec Xbox Labs

Microsoft veut surfer sur la vague des jeux modifiés par l’IA avec Xbox Labs

Asha Sharma, directrice générale de Xbox, a annoncé la création de Xbox Labs. Derrière ce nom, une équipe consacrée à l’expérimentation de nouvelles technologies appliquées au jeu vidéo. Une initiative qui intervient alors que l’IA chamboule les pratiques du modding et de la création, dans le jeu vidéo comme ailleurs.

Skyrim version 2026

Et le copyright dans tout ça ?

L’accessibilité des modèles d’IA a largement démocratisé la pratique de la rétro-ingénierie et de la recompilation. Des tâches autrefois très exigeantes en temps et en compétences. Désormais, des projets comme N64: Recompiled, capables de traduire les exécutables de jeux N64 originaux en code supporté nativement sur des systèmes modernes, ou encore des expérimentations consistant à greffer des éléments d’un jeu dans un autre, fleurissent à tout bout de champ.

IT'S HERE!!! HALO CE (XBOX) IN THE BROWSER! Features: ✅ WORKING Splitscreen Co-op ✅ WORKING Multiplayer up to 128 players (untested) ❌ NO GEARBOX MASTER CHIEF https://t.co/EgiHI6ji6l — Mitch (@mitchellhynes) September 29, 2026

Presenting... Escape from Skyrim lol. I put Tarkov into Skyrim. Now with guns and everything you would expect. https://t.co/byFCnvwcbq — Cydonyx_ (@cydonix) September 30, 2026

Si celles du dessus restent d'actualité, d'autres réalisations sont rapidement censurées :

GTA 5 is now playable on web browser Here I am playing GTA 5 on chrome https://t.co/W7L7qfuI2Z — Pixel Gamer 4k (@4k_isn) October 6, 2026

Microsoft a l’air de vouloir surfer sur cette vague. Xbox Labs entend réunir des développeurs de jeux, des ingénieurs et des scientifiques. L’objectif vendu par Asha Sharma est de transformer ces nouvelles idées en expériences accessibles aux joueurs et aux développeurs. Quant aux outils et enseignements tirés de ces travaux, ils seront naturellement partagés avec le reste de l’industrie.

Dans son laïus, qui reste assez théorique, la dirigeante décrit plus précisément ces expérimentations comme un moyen de rendre davantage de jeux accessibles, de donner une seconde vie aux anciens titres et d’associer plus directement les joueurs à leur création. Elle reconnaît aussi que les évolutions que nous observons risquent de bousculer les modèles économiques traditionnels du secteur.

Reste l’éléphant dans la pièce : la propriété intellectuelle. Faire tourner un jeu sur une plateforme inattendue ou modifier son code ne signifie pas que son éditeur a autorisé ces pratiques. En dépit de l’intérêt de Microsoft pour les possibilités offertes par ces projets, le Xbox Labs ne pourra cautionner des portages ou les modifications non autorisés.

Outre les cas précités, d’autres projets plus ambitieux illustrent les limites de l’implication d’une telle entreprise. Par exemple, le récent cas du jailbreak de la PS5 et de l’application Overdrive, qui offrait un accès à plus de 1 500 jeux du catalogue de Sony. Ou encore, pour sortir du cadre du jeu vidéo, ArtCraft, le projet de recréation d’équivalents des logiciels Adobe avec l’aide d’une IA.

???? NEW: Lawyers of Sony Interactive Entertainment reportedly sent a cease and desist letter to PS5 jailbreak hackers of OVERDRIVE, an illegal online app which offered more than 1,600 PS4 & PS5 games as free downloads. As for now the storefront is closed. https://t.co/WU2Duccw6h — Oliver Darko (@oliver_drk) October 13, 2026

Après, difficile de ne pas relever l’ironie. Les modèles ont été entraînés en siphonnant des données tous azimuts, parfois sans beaucoup d’égards pour les droits d’auteur. Adobe, comme d’autres acteurs du milieu, a été mis en cause pour l’utilisation de contenus protégés. D’aucuns ne manqueront pas d’apprécier le modeste retour de bâton.

Pour le moment, Microsoft n’a annoncé ni outil à télécharger, ni jeu pris en charge, ni calendrier de lancement. Xbox Labs ouvre donc une nouvelle piste d’expérimentation, mais ses applications concrètes restent à imaginer. À vrai dire, à ce stade, l’initiative fait surtout craindre une nouvelle usine à gaz.