Steam pond un Ã©niÃ¨me record de frÃ©quentation

Nâ€™en dÃ©plaise au Seigneur, le dimanche est un jour privilÃ©giÃ© pour jouer. Celui du 11 octobre 2026 restera dans les annales de Steam. La plateforme a enregistrÃ© un nouveau record de frÃ©quentation, avec 43 501 449 utilisateurs connectÃ©s simultanÃ©ment.

Pour illustrer cette actu, nous consentons Ã vous montrer notre petit oiseau.

Tout Ã§a sans GTA

Ce sommet efface celui du 29 mars dernier, Ã©tabli Ã 42 686 616 utilisateurs. Pour notre part, nous en Ã©tions restÃ©s aux 42 042 778 connexions du 11 janvier. Le point commun entre ces trois records ? Ils sont tous tombÃ©s un dimanche. Ils ont Ã©galement Ã©tÃ© enregistrÃ©s Ã la suite de grandes pÃ©riodes de soldes sur la plateforme : celles dâ€™hiver, du 18 dÃ©cembre au 5 janvier, de printemps, du 19 au 26 mars, et dâ€™octobre, du 1er au 8 octobre. Celles-ci contribuent donc possiblement Ã ces afflux, avec des acquÃ©reurs qui reviennent tester leurs nouvelles acquisitions lorsqu'ils en ont le temps. Piste Ã nuancer tout de mÃªme, Ã©tant donnÃ© que, vous le verrez plus bas, neuf jeux du Top 10 sont gratuits.

Sinon, au-delÃ des indÃ©boulonnables classiques (Counter-Strike 2, Dota 2 et PUBG: Battlegrounds), dâ€™autres productions ont attirÃ© les foules ces derniers jours. Ã€ commencer par AION 2. Paru le 5, ce free-to-play a un pic de frÃ©quentation de 392 300 joueurs sur les derniÃ¨res 24 heures. Un autre jeu gratuit, Deadlock, le MOBA de Valve sur invitation mais oÃ¹ tout le monde peut Ãªtre invitÃ©, a dÃ©passÃ© les 220 000 joueurs simultanÃ©s hier. Ce, aprÃ¨s avoir Ã©tabli un record Ã 262 145 joueurs le 9 octobre, Ã la suite dâ€™une mise Ã jour qui a introduit de nouveaux hÃ©ros.

De son cÃ´tÃ©, ARC Raiders, la production dâ€™Embark Studios, a retrouvÃ© des couleurs avec un pic Ã 185 443 joueurs. Regain de frÃ©quentation sÃ»rement liÃ© Ã la mise Ã jour Frozen Trail et Ã une pÃ©riode dâ€™essai gratuite. Valheim surfe sur sa 1.0. Quant au dernier FPS multijoueur en vogue, Wardogs, il a frÃ´lÃ© les 200 000 joueurs simultanÃ©s.

En passant, le vieux briscard The Witcher 3: Wild Hunt, repimpÃ© par sa Remastered, a rassemblÃ© plus de 120 000 GÃ©ralt au mÃªme moment hier.

Bref, mis bout Ã bout, tous ces succÃ¨s ont sans doute contribuÃ© Ã rameuter du monde sur Steam. AprÃ¨s, comme toujours, tous ces utilisateurs ne jouent pas en mÃªme temps. Au moment du pic, ils n'Ã©taient que 14,46 millions Ã le faire.

Le seuil des 45 millions dâ€™utilisateurs simultanÃ©s avant le 31 dÃ©cembre est-il envisageable ? Il faudrait tout de mÃªme gagner environ 1,5 million de connexions par rapport au record actuel. Soit une progression du mÃªme ordre que celle observÃ©e depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e. Ce nâ€™est pas hors de portÃ©e, mais le cap reste ambitieux.

Quelques poids lourds sont encore attendus dâ€™ici la fin du mois, dont le sempiternel Call of Duty. Le calendrier des sorties sâ€™annonce toutefois plutÃ´t maigre en novembre et dÃ©cembre, y compris sur PC. En cause, un certain GTA VI. Certes, le blockbuster de Rockstar fera ses dÃ©buts exclusivement sur PS5 et Xbox Series. Mais redoutant quâ€™il ne monopolise lâ€™attention Ã sa sortie, beaucoup dâ€™Ã©diteurs ont, semble-t-il, prÃ©fÃ©rÃ© dÃ©guerpir pour mieux revenir dÃ©but 2027.

En attendant, vous avez geekÃ© sur quoi, vous, ce dimanche ?