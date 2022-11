Écrit par Thierry C. | 21 Novembre 2022 à 00h00 | 126 bims

En cette période pré vendredi noir, les marchands commencent à diffuser quelques offres. Corsair nous en partage quelques-unes et les hostilités commencent dès ce soir.

On trouve parmi les bons plans, un système de refroidissement liquide de la toute récente gamme Elite RGB. l'iCUE H150i RGB Elite profite d'une baisse de prix de près de 60 € aujourd'hui. Le modèle équipé de trois AF Elite de 120 mm, et d'une tête de pompe un poil plus sobre que sur la version Capellix. Généralement autour des 200 €, son prix passe à 139,99 €. Pour en profiter suivez notre lien juste en dessous.

Si vous recherchez un nouveau casque pas cher, le HS55 Surround voit également son prix fondre. Sur Amazon vous trouverez deux versions sous les 50 € pour quelques jours, alors qu'on le trouve généralement autour des 70 €. Le modèle est livré avec une carte USB externe permettant de simuler un son surround 7.1. Pour 48,99 € vous profiterez d'un casque de construction solide, avec un micro convenable. L'option SoundID sera quant à elle un peu plus gadget. Si vous êtes intéressé, notre lien est là.

Côté mulot on retrouve une référence qui a déjà quelques années au compteur, mais qui ne prend pas une ride grâce à son design moderne et à sa construction solide. La M65 PRO RGB se retrouve sous la barre des 45 € ! Elle embarque un capteur optique de chez Avago à 12k DPI et son châssis en alu lui assure une bonne rigidité. Le poids par contre est assez élevé (126 g), donc si vous êtes mous du poignet passez votre chemin. Chassez donc ce mulot affiché à 43,99 €, en suivant notre lien.