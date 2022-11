Écrit par Thierry C. | 20 Novembre 2022 à 16h29 | 69 bims

De la DDR5 abordable, ça fait toujours plaisir. Et quand elle ne se pare pas de RGB à gogo, c'est parfois mieux. Kingston se positionne là, avec sa série Fury Beast. Les barrettes de 8 Go chacune embarquent des puces de chez Micron. La version à 5200MT/s CL40 est vendue 93,99 €, et la version à 5600 CL40 à 104,99 €. Vous les trouverez chez Amzon à ce tarif, en suivant nos liens bien entendu.