Pendant cette période de soldes, nous voyons apparaître ponctuellement de belles offres sur les processeurs, et plus particulièrement les Ryzen D'AMD, comme le Ryzen 5 2600 à 100 € au départ de la période. Là, nous sommes sur du plus lourd. Si vous cherchez a remplacer votre hexa core par exemple, vous trouverez le Ryzen 7 3700X à 230 € livré ! Pour rappel, c'est 8c/16t cadencés à 3.6 GHz (4.4 GHz en boost), pour un TDP de 65W, et il est livré avec un Wraith Prism pour gagner quelques euros en attendant de trouver un bon watercooling pas trop cher.

Le 3700X est trop vieux à vos yeux ? Alors voici un Ryzen 7 5800X tout chaud. Octocore lui aussi, il tournera entre 3.8 GHz et 4.7 GHz en boost. Son TDP grimpe par contre à 105 W. C'est le parfait allier pour le travail et le jeu, parce qu'on a besoin de se détendre aussi. Le prix passe à 389,99 € livré, pour cette machine de guerre.

Ce n'est toujours pas assez ? Alors il faudra passer au Ryzen 9 5950X ! 16 coeurs, 32 threads pour une fréquence de 3.4 GHz de base et 4.9 GHz en boost. Le TDP est également de 105 W pour ce mastodonte. Là, il est tout disposé à vous seconder dans toutes les tâches que vous lui demanderez, sans faillir. Moins à l'aise dans le jeu que les précédents, il ne déméritera pourtant pas si vous savez vous poser de temps en temps. Le prix passe à 779,99 € pour ce modèle de compétition.

On passe ensuite sur un petit kit de mémoire, pas trop cher vu la période sombre que nous traversons. Le kit de 16 Go de Klevv Bolt X, cadencé à 3200 MHz C16 est actuellement à 72,99 €. C'est une petite remise appréciable pour ce kit méconnu, qui fait le boulot aussi bien que des Vengeance LPX de même gamme. Il est équipé de puces SK Hynix au tout petit potentiel d'overclocking. Si vous avez besoin d'un kit sans prétention, vous pouvez y aller sans crainte.