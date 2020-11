Les offres Crucial d'Amazon touchent également la mémoire, avec une baisse intéressante sur les Ballistix Red et White. La version 2x8 Go cadencée à 3000 MHz C15 passe sous les 60 €. De quoi s'équiper avec de la DDR4 éprouvée et performante. L'overclocking ne lui fera pas peur et il sera possible de pousser sans crainte le kit si vous êtes à l'aise et que vous avez besoin de fréquence supplémentaire ! Le tarif est de 57,99 € en ce moment, et nos liens sont juste en dessous si vous cherchez un upgrade à bon prix.