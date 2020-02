Écrit par Thierry C. | 14 Février 2020 à 14h07 | 4695 bims

Bon plan • Crucial Ballistix Sport LT à partir de 63€ les 16 Go [MàJ]

Nous avons ajouté un kit de 16 Go 3000 MHz cas 16 à 62,60 €. Lien en bas de page.

Comme vous pouvez le voir depuis le début du mois, les bons plans dédiés à DDR4 se multiplient, ceci, malgré la hausse annoncée. Il est une référence qui bat tous les records dans notre rubrique, c'est la Crucial Ballistix Sport LT. Apperçue sous les 130 € à plusieurs reprises, en version 32 Go et cadencée à 3000 MHz cas 15, la voilà de retour. Ainsi, chez Amazon, vous trouverez plusieurs kits, tous équipés de la nouvelle référence en matière de puces, la bien nommée Micron E-Die, dont le potentiel d'overclocking est assez impressionnant. Nous vous listons tous les kits disponibles juste en dessous et l'on démarre à 66,99 € :