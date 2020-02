Retour sur une belle offre chez Cdiscount, qui concerne la Sapphire RX 590 Nitro+. La carte n'est plus à présenter puisque bien connue pour ses performances d'un bon niveau. La fréquence du GPU ici est de 1545 MHz et la mémoire reste à la fréquence de base. Le refroidissement est assuré par le système Dual-X équipé de deux ventilateurs de 95 mm, disposant également d'un mode 0 Db. Le prix affiché est de 189,99 € et grâce au code MOINS10E, il passe à 179,99 € ! La livraison est offerte en relais si vous êtes patient. Pour en profiter, on suit le lien sous la photo.

La RX590 Gaming de Gigabyte pofite également d'une petite baisse de tarif en cette période et sera également éligible au code MOINS10E. Affichée initialement à 169,99 €, son prix passe à 159,99 € ! Si elle est moins prestigieuse que le modèle de Sapphire, elle reste une bonne alternative si vous voulez encore économiser 20 €. Pour rappel, la puce est cadencée à 1545 MHz (1560 en mode OC) et les 8 Go de GDDR5 restent aux 2000 MHz de référence. La carte est équipée d'un système de refroidissement Windforce 2X possédant deux ventilateurs de 90 mm et disposant d'un mode semi-passif et d'un indicateur de fonctionnement sur le côté de la carte. Voilà pour les détails, l'offre est disponible juste en dessous.