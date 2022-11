Après les nombreuses et continuelles super promos de ouf sur des clés Windows 10 Pro, voici une nouvelle offre que vous avez dû rencontrer ci et là et dont nous allons vous toucher deux mots et demi via ce billet parrainé. À vrai dire nous n'étions pas de grands fans de ce énième pourvoyeur de clés issues du marché gris, mais contact pris avec Microsoft et ce dernier n'ayant toujours rien trouvé à redire sur le process, puis ayant scruté les bas-fonds du web pour s'assurer du bon fonctionnement de l'offre, on s'est finalement dit qu'il serait dommage d'aller ailleurs... si cela fonctionne correctement ici.

Bon par contre, les vendeurs sont tous les mêmes et une bonne offre ne l'est pas s'il n'y pas un prix barré bien bidon pour attirer le chaland. Que le marketing fasse son office, amen, qui veut vendre un cheval aveugle en vante les pattes et Godeal24 n'échappe pas à la règle. Plutôt que de parler de la promo fofolle et de la course aux prix barrés, faisons un peu de philosophie imagée (et un coucou à Jean Yanne) sur le fait d'activer sa licence en bonne et due forme : ce serait un peu comme ces 22 mecs qui courent après un ballon, alors qu'on est sûr que ce ne serait pas si cher que ça de leur filer 22 ballons. Un chacun. Comme ça, au moins, ils foutraient la paix. On vous laisse faire le parallèle.

Des offres qui s'adressent à l'acheteur ponctuel comme à ceux qui voudraient migrer plusieurs postes, avec un prestataire déjà vu et un jambon feedback. Quelques minutes après votre achat, vous recevrez votre clé rapidement par email, mais n’oubliez pas de vérifier vos spams ou l’onglet Promotions de votre boite mail. Il se peut parfois que cela prenne un peu plus de temps, si c'est le cas patientez un peu avant de nous signaler tout dysfonctionnement avéré : nous ferons remonter.

Godeal24 permet donc d'acquérir un vaste choix de clés d'activation authentiques, des produits Microsoft à l'Epic store en passant par la bibliothèque Battlenet ou via la compagnie Steam, et le font savoir en ratissant large côté communication et en proposant des bons de réduction, ce qui est le cas ici avec les codes indiqués ci-dessous qui permettent d'obtenir un certain poucentage de "reduc" à l'oeil suivant les produits. Ce qui nous donne dans le cadre de ce bon plan à caractère informatif une licence Windows 11 à 11 bucks, une licence Win10 pro à moins de 8 balles et une licence Office 2021 Pro Plus à un peu moins de 26 balles, plutôt intéressant au final via un marketplace proposant un SAV... Que vous n'auriez pas sur Ebay. Par exemple.