Une petite offre SSD sympathique est disponible chez Cdiscount encore. Elle porte sur le WD Blue SN550 de 1 To. Ce modèle de conception modeste embarque un contrôleur maison et une puce TLC 96 couches. Il est dépourvu de DRAM, mais offrira des performances convenables du moment que le cache SLC n'est pas saturé. Les débits annoncés sont de l'ordre de 2400 Mo/s en lecture séquentielle et 1950 Mo/s en écriture séquentielle. Les accès aléatoires grimperont à 410k IOPS en lecture et 405K IOPS en écriture. L'endurance est de 600 TBW sur les 5 ans que dure sa garantie. Ce modèle NVMe PCIe 3.0 est à 69,99 le To et offrira un stockage véloce des plus appréciable. Notre lien vers l'offre est sous l'image.