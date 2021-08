Nous partons chez Cdiscount, pour mettre la main sur un SSD NVMe PCIe 3.0 à moins de 60 € les 500 Go. Il s'agit du Seagate FireCuda embarquant de la puce Toshiba TLC 3D 64 couches. Le contrôleur à la manoeuvre est un Phison PS5012-E12 et il permet à l'engin d'envoyer jusqu'à 3450 Mo/s en lecture séquentielle, et 2500 Mo/s cette fois-ci en écriture. Les accès aléatoires seront de l'ordre de 420K IOPS en écriture et 600K IOPS en lecture. Le prix de la bestiole est de 57,99 € et vous pouvez accéder à l'offre en suivant notre lien.