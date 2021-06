Écrit par Thierry C. | 14 Juin 2021 à 21h48 | 455 bims

no ragotz

Si vous avez paramétré les alertes sur notre outil de suivi de prix Neeed, vous avez sans doute constaté que le Ryzen 9 5900X était passé sous les 540 €. C'est via son Market Place qu'Amazon propose ce CPU à 530,52 € ! Vous le trouverez chez un vendeur tiers, mais il est expédié par l'enseigne. Pour 530 € vous aurez donc ce qui se fait de mieux pour bosser en toute sérénité : 12 coeurs, 24 threads, une fréquence de 3.7 GHz (4.8 GHz en boost) et un TDP de 105 W. Vous aimez éclater quelques zombies ou rouler à fond la caisse entre deux sessions d'encodage ? Le jeu ne lui fait pas peur ! Le Ryzen 9 5900X est donc disponible chez Amazon et notre lien vous y emmène tout droit.