Si vous cherchez un SSD NVMe particulièrement adapté au stockage pur et dur, vous trouverez le Crucial P2 de 1 To à 87,54 € en ce moment chez Amazon. Le modèle embarque un contrôleur Phison PS5013-E13T et utilise de la NAND 3D TLC maison, sans cache DRAM. Vous disposez d'un cache SLC qui fera perdre en performances lorsqu'il sera saturé. Les débits séquentiels sont assez bons avec 2400 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. L'endurance est donnée pour 200 TBW et la garantie est de 5 ans sur ce modèle. Sous les 100 €, il est disponible en suivant notre lien.