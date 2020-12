Voilà un excellent prix pour ce SSD NVMe (PCIe 3.0) équipé d'un dissipateur thermique et d'ordinaire vendu autour des 105 €. Le WS Black SN750 de 500 Go passe sous les 80 € chez Amazon, livraison comprise. Une offre intéressante donc, pour ce modèle équipé d'un contrôleur triple-core ARM et de puces TLC 64 couches maison. Les performances sont parmi les meilleures, avec des débits séquentiels de 3430 Mo/s en lecture et 2600 Mo/s en écriture. Les accès aléatoires sont de l'ordre de 400K IOPS en lecture et en écriture. Côté endurance la bestiole est donnée pour 300 To d'écriture totale ou 5 ans de garantie. L'offre est disponible via notre lien juste en dessous.