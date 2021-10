On trouve aussi du stockage de chez Crucial en ce moment. Le MX500 1To par exemple passe sous 90 €. Ce modèle est capable d'atteindre 560/510 Mo/s en débits séquentiels (Lecture/écriture) et plus de 90K IOPS en accès aléatoires. Il est équipé d'un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de puces NAND Micron 64 couches TLC. La garantie est de 5 ans ou 350 To d'écriture au total sur cette période. La bestiole est à 87,99 € chez Amazon et Cdiscount, et l'offre disponible via nos liens.

Vous êtes branché NVMe ? Alors vous trouverez le Crucial P2 de 1 To à 89,50 € en ce moment chez Amazon. Le modèle embarque un contrôleur Phison PS5013-E13T et utilise de la NAND 3D TLC maison, sans cache DRAM par contre. Vous disposez d'un cache SLC qui fera perdre en performances lorsqu'il sera saturé. Les débits séquentiels sont assez bons avec 2400 Mo/s en lecture et 1800 Mo/s en écriture. L'endurance est donnée pour 200 TBW et la garantie est de 5 ans sur ce modèle. Comme toujours, suivez notre lien pour trouver l'offre.