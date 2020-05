On continue les offres sur Ryzen, avec cette fois-ci un Ryzen 3700X à l'honneur. 8 coeurs, 16 threads et des fréquences de 3.6 GHz de base et 4.4 GHz en boost. La nouvelle bombe d'AMD a permis à la marque de reprendre la tête de la course à la performance tout en restant bon marché. Notre dossier est là pour vous apporter toutes les précisions nécéssaires. Aujourd'hui, l'octo-core est en promotion ! On le trouve d'une part à 294 € livré, chez un vendeur tiers Amazon, et d'autre part à 309,90 € chez Rue du Commerce avec le code AMD4-3700X, si l'achat sur Amazon Market vous fait peur. Cette seconde option comprend bien évidemment le pack Reprise proposé par l'enseigne et la livraison en relais. Et si besoin, il y a toujours 16 Go de mémoire disponibles à bon prix ici. Nos liens sont disponibles en bas de page, nous vous laissons faire votre en choix.

