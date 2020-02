On trouve aussi du gros GPU chez LDLC. Pour son anniversaire, l'enseigne propose la RTX 2080 Blower Edition de Zotac à 599,95 €. Les fréquences de ce modèle sont de 1515 MHz sur le GPU, avec un boost à 1710 MHz, tandis que les spécs de la mémoire restent conformes au cahier des charges. "BLOWER", ce mot à dû claquer dans vos oreilles. Alors oui, c'est un modèle plutôt basique, mais il fera le boulot sans sourciller. Le système de refroidissement est adapté, bien qu'évidemment un poil plus audible que celui d'une version custom bien calibré. Si vous voulez goûter aux dernières technologies Nvidia et que le budget est serré, avec le code CGZOTAC, vous toucherez ce monstre à 599,95 €. On vous met le lien juste en dessous comme d'habitude.