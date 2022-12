Écrit par Thierry C. | 20 Décembre 2022 à 20h27 | 103 bims

Bon Plan • 32 Go de DDR5 à 150 € seulement

OPour aller avec votre Ryzen 7 7000 fraîchement acheté, un peu de DDR5 ça vous dit ? Ça tombe bien, chez Rue du Commerce vous trouverez 32 Go de Corsair Venageance à 150 balles à peine ! Pour ce prix, toute cette DDR5 tournera à 5200 MHz avec un CAS de 40. OK, ça grimpe un peu haut, mais vous pourrez optimiser cela sans mal. L'intérêt ici c'est donc la quantité de 32 Go, pour moins de 150 €. Si vous l'avez raté lors du Black Friday, voilà une séance de rattrapage ! Notre lien vers Rue du Commerce est juste en dessous si vous voulez profiter de l'offre.