On cherchait du stockage rapide, histoire de remplacer un disque mécanique sur un PC de jeu, et voilà qu'on tombe sur le Crucial MX500 de 1 To au prix intéressant de 118,79 € chez Amazon. Le prix n'est pas celui que l'on peut trouver lors des opérations spéciales, mais vous économiserez là une quinzaine d'euros. Le modèle, souvent présent dans nos bons plans, embarque un contrôleur Silicon Motion SM2258 et des puces TLC Micron. Les débits annoncés sont de l'ordre de 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture, tandis que les accès aléatoires se situent autour des 90K IOPS dans les deux cas. L'endurance est très bonne, puisque vous pouvez écrire 197 Go par jour sur ce modèle garantis 5 ans. Notre lien est en bas de page si vous êtes intéressé.