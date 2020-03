Vous manquez d'espace par les temps qui courent ? Vous n'êtes cependant pas pressés pour augmenter votre capacité de stockage, mais vous y réflechissez sérieusement ? Pourquoi ne pas opter pour un SSD NVMe de chez PNY ? Le CS3030 1To est à un bon prix actuellement, même si ça n'est clairement pas le meilleur que nous ayons vu pour ce SSD. Vous le trouverez chez Amazon à 129,99 €, avec pour contrainte une disponibilité au 1er avril. Ça tombe bien puisque l'e-vendeur suspend ses livraisons non indispensables en Europe pendant la durée de la crise qui nous touche. Vous pouvez toujours commander ce modèle qui embarque un contrôleur Phison PS5012-E12 équipé d'un cache DDR4 (volume non précisé). Il est équipé de puces TLC et cet ensemble permet des débits théoriques élevés, avec 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture. Son endurance est donnée pour 1665 To, soit 0.89 DWPD sur ses 5 années de garantie. Si l'offre vous intéresse et que la patience est l'une de vos vertus, n'hésitez pas à suivre notre lien en bas de page.