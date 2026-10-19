Le Core i5-4670K en avait encore sous l’IHS : il bat un de ses records vieux de 12 ans

Le Core i5-4670K en avait encore sous l’IHS : il bat un de ses records vieux de 12 ans

Le Core i5-4670K en avait encore sous l’IHS : il bat un de ses records vieux de 12 ans

Le Core i5-4670K comme le test Cinebench R11.5 ne sont plus tout jeunes, du moins à l’échelle des composants et des logiciels. Le premier, un Haswell gravé en 22 nm, remonte à 2013. Quant à cette version du benchmark de Maxon, son lancement remonte à 2010. Mais les records sont faits pour être battus. C’est en tout cas l’avis d’un certain Luumi. Ce dernier a fait tomber celui réalisé par Strat. Celui-ci tenait depuis octobre 2014, soit presque douze ans.

« Même douze ans plus tard, pas moyen d’être peinard ! » Citation apocryphe de Strat

Hélas pour notre fierté nationale, le drapeau tricolore dominait ce Cinebench R11.5 Hall of Fame des Core i5-4670K. D’accord, c’est un pré carré étroit, mais on s’enorgueillit de ce qu’on peut.

Le nouveau résultat s’élève à 10,8 points, avec un processeur cadencé à 6 301 MHz et refroidi à l’azote liquide. Le précédent record de Strat était de 10,76 points, avec une puce à 6 249 MHz. Il aurait soufflé ses douze bougies le 24 octobre prochain. Luumi a soumis son résultat le 8 octobre 2026, mais WCCFTech ne l’a mis en lumière que récemment.

En principe, ce quatre cœurs et quatre threads affiche une fréquence de base de 3,4 GHz et une fréquence Turbo maximale de 3,8 GHz. À 6,3 GHz, il fonctionnait donc environ 66 % au-dessus de cette fréquence officielle. Pour l'occasion, Luumi a utilisé une carte mère ASRock Z97 OC Formula, ainsi que 4 Go de mémoire DDR3 à 2 711 MT/s. Le tout sous Windows 7 !

Luumi a également soumis un résultat de 1 009 points dans Cinebench R15, avec la même fréquence de 6 301 MHz. Il s’agit là aussi de la première place pour le Core i5-4670K, devant les 970 points obtenus par leeghoofd. L’anachronisme est toutefois moins marqué, puisque cette performance remonte à juin dernier et avait devancé un autre résultat réalisé en 2021.

Bien sûr, nous parlons là de records propres à ce processeur, et non des classements généraux de Cinebench. Pour la version R11.5, par exemple, le meilleur score actuel pour un quadricœur est celui d’un EPYC 4124P, avec 24,71 points. Il date de février 2025. Tous cœurs confondus, c’est un Xeon 696X, avec 207,25 points, qui occupe la première marche du podium depuis février dernier.

Puisque nous sommes sur les records, précisons que, depuis notre précédent regard sur ces sujets, le curseur a bougé du côté de la DDR5. Saltycroissant et Sergmann ont continué de se tirer la bourre. Ils sont désormais bien plus proches des 14 000 MT/s que des 13 000 MT/s. C’est actuellement le premier deux deux qui domine, avec une prestation à 6 802 MHz datée du 1er juillet.

Pour en revenir au CPU, pas de changement en revanche. Un Core i9-14900KF, poussé à 9 206,34 MHz par wytiwx, est toujours le patron de l’OC.