Nous avons droit à notre lot de stockage aussi en cette fin de week-end. Si vous avez besoin de redonner un coup de jeune à une configuration vieillissante ou simplement de stockage supplémentaire, voilà quelques modèles de 1 To chacun à bon prix.

Et on commence par une valeur sûre au format 2,5", provenant de chez Crucial. Il s'agit du MX500 de 1 To, vendu 83,99 €. Ce modèle est capable d'atteindre 560/510 Mo/s en débits séquentiels (Lecture/écriture) et plus de 90K IOPS en accès aléatoires. Il est équipé d'un contrôleur Silicon Motion SM2258 et de puces NAND Micron 64 couches TLC. La garantie est de 5 ans ou 350 To d'écriture au total sur cette période. Vous le trouverez via nos liens chez Amazon ou Cdiscount.

On reste dans ce format, pour du stockage pur et dur, avec un produit Samsung qui a beaucoup fait parler. Il s'agit du 870 QVO de 1 To, équipé d'un contrôleur MJX de chez Samsung, et la quantité indiquée en puce V-NAND 4bit MLC comme les appelle le fabricant. Les débits sont annoncés à 560 Mo/s et 98K IOPS en lecture séquentielle et aléatoire, 530 Mo/s et 88K IOPS en écriture séquentielle et aléatoire. L'endurance sera de 360 TBW pour ou 3 ans, période de garantie de ce modèle. Il est vendu à moins de 80 € aujourd'hui.

Enfin, on reste dans le stockage, mais cette fois plus compact et bourrin. Le Corsair MP600 Core est affiché à 116,65 € chez Amazon et Cdiscount. Vous aurez pour ce prix un contrôleur Phison PS5016-E16 et son Giga de cache DDR4 aux commandes, 1 To de puces NAND 3D QLC 96L de chez Micron. L'interface étant en PCIe 4.0 4x, vous pourrez espérer obtenir des débits de 4700 Mo/s en lecture séquentielle, jusqu'à 2000 Mo/s en écriture séquentielle sur ce modèle. Les accès aléatoires seront de 200K IOPS en lecture et 480K IOPS en écriture. La marque annonce une endurance de 225 To sur cette version et une garantie de 5 ans. Il est vendu avec son dissipateur et est disponible via nos liens ci-dessous.