Écrit par Thierry C. | 03 Octobre 2020 à 11h49 | 5598 bims

Il est temps de passer à la vitesse supérieure vous ne croyez pas ? Boulanger frappe fort en proposant l'Asus RT-AX56U à seulement 89,99 € au lieu de 160 € en général. L'engin prend en charge la norme Wi-Fi 802.11ax, WiFi 6 donc, et promet des débits de 570 Mb/s sur sa bande 2,4 GHz et 1200 Mb/s sur sa bande 5 GHz. Il couvre une surface importante, jusqu'à 170 m², du moment que le passage n'est pas trop encombré. Le prix est incroyable, si bien qu'Amazon s'est aligné ! Ce n'est pas plus mal puisque les stocks de Boulanger se sont vu épuisés assez rapidement.