Écrit par Thierry C. | 08 Mai 2020 à 12h03

Si vous cherche un kit de watercooling tout-en-un, voilà une offre intéressante sur le H115i Pro de chez Corsair. La bête de 280 mm que nous avons testé en janvier 2018 reste dans la course et offre de très bonnes prestations que ce soit au niveau des températures que du bruit généré. Il ne fait pas l'impasse sur le RGB, mais cela reste heureusement discret. Corsair a fait de l'excellent travail sur ce modèle qui travaille avec nous sans faillir depuis ce jour. RDC et Amazon se tirent la bourre pour vous le proposer à 119,99 € en ce moment. Si ça n'est pas le meilleur tarif vu à ce jour, sachez que ce kit se négocie généralement autour des 150 €. Vous cherchez un kit efficace ? Nos liens sont disponibles en bas de page.