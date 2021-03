Bon plan • Samsung 970 Evo plus 500 Go à 106,99 €

Si vous chercher de quoi donner un sérieux coup de boost à votre PC, avec du stockage rapide, le Samsung 970 Evo plus 500Go est disponibles en ce moment à 106,99 € chez Amazon, alors qu'il orbite autour des 120 € en général. La bête embarque un contrôleur Phoenix et de la NAND 96 couches TLC. Les performances générales sont très bonnes, y compris hors cache, et le 970 Evo Plus voit ses débits séquentiels en écriture nettement améliorés par rapport à l'ancienne génération. Son endurance est donnée pour 0.3 DWPD sur les 5 ans de sa garantie (soit 300 To au total), comme son prédécesseur. L'offre est disponible chez AMAZON en suivant le lien en bas de page.