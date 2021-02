Qu'il est joli, qu'il semble beau

Après le refroidissement à air, il est temps de nous attaquer au watercooling proposé sous la marque Fox Spirit, distribuée par le groupe LDLC. Comme nous l'avons vu, la conception des Cold Snap VT 120 avait été confiée à DeepCool, qui proposait alors des versions rebadgées de son Gammaxx GTE V2. Rien de choquant jusque là, la pratique étant courante d'une part et le produit de base de bonne facture d'autre part. C'est logiquement vers ce même OEM que l'enseigne s'est tournée pour nous proposer le Lightflow AIO240 A-RGB. Le nom nous apprend d'une part qu'il s'agit d'un kit de watercooling tout-en-un et d'autre part que nous avons à faire à la version 240 mm du kit et enfin qu'il aura son lot de DEL. Mais que découvre-t-on de plus lorsque le modèle est sorti de son carton ? Nous allons voir tout cela pendant la présentation.