Rue du Commerce offre une promotion intéressante sur les blocs d'alimentation Gigabyte. Les P750GM et P850GM passent sous les 100 €, livraison comprise. Ces alimentations sont des blocs modulaires offrant deux connecteurs 4+4 pins pour l'alimentation CPU et quatre 6+2 pins pour les GPU, en sus des habituels 24 pins et SATA/Molex. La marque situe sa série dans le haut de gamme et dote la bestiole d'un mode semi-passif qui n'actionnera son ventilateur de 120 qu'en cas de nécessité. Autre intérêt du modèle, son encombrement réduit (150x140 mm). Les Px50GM sont certifiées 80 PLUS Gold et accompagnés d'une garantie de 5 ans.