L'hiver vient, mais nos CPU ont tout de même besoin d'un coup de main pour dissiper les calories qu'ils génèrent. Nous vous proposons donc un bon plan sur un AIO en provenance de chez MSI, le MSI MAG CORELIQUID 240R. Peu de tests sont disponibles, mais il ressort que le produit est bon dans l'ensemble. Comme son nom vous le laisse deviner, il s'agit d'un AIO de 240 mm, équipé de deux ventilateurs et d'un top à l'éclairage RGB adressable. La particularité ici, réside dans le fait que la pompe est déportée sur le radiateur, comme sur le Kraken M22 de chez NZXT par exemple. Il est également compatible avec toutes les plateformes actuelles. Chez Rue du Commerce, son prix passe à 94,99 € via ODR de 20 € chez MSI et livraison en relais incluse. Mais ce n'est pas tout puisque la marque vous offre également Assassin's Creed Valhalla en prime ! De quoi jouer en toute quiétude, sans risquer la surchauffe ! Vous voulez le jeu et un AIO ? L'offre est disponible via notre lien, mais sans Pack Reprise...