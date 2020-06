Voilà une belle offre sur le Ryzen 9 3950X que l'on peut trouver chez Amazon. Via le vendeur tiers Xstra Digital Storage, vous pouvez toucher le Graal pour moins de 740 € ; 736,14 € livraison comprise pour être plus précis. Et en parlant de livraison, la réception se fera sous 10 à 15 jours. Pour vous parler de la puce, le Ryzen 9 3950X possède 16 coeurs et 32 Threads, pour une fréquence comprise entre 3.6 GHz et 4.7 GHz en boost. Bien évidemment, pour ce prix vous aurez ce qui se fait de plus pointu sur les plateformes mainstream chez AMD et qui sera parfaitement à l'aise dans grosse station de travail ! Vous devez multiplier les coeurs et avoir beaucoup de patate pour être plus efficace dans votre boulot ? Alors, suivez notre lien pour profiter de cette offre.