En ce début mars, l'envie vous prend peut être de changer de CPU ? Chez AMD, il y a l'énorme Ryzen 9 3900X en promo à un très bon prix chez Rue du Commerce. Avec le code AMDR9-20 vous toucherez le précieux à moins de 460 €; 457,90 € plus exactement. On ne le présente plus en détail, en bref, c'est un processeur embarquant 12 coeurs (24 threads), dont la fréquence d'horloge est de 3.8 GHz de base et 4.6 GHz en boost. Notre test vous en dira plus sur les performances du monstre, qui met à mal sa concurrence. Notre lien est disponible en bas de page et le CPU est bien évidemment éligible au pack reprise.