Écrit par Nicolas D. | 08 Mars 2022

Guide d’achat de Comptoir • les CPU

2e trimestre 2022

Alors que la pénurie n’est toujours pas terminée côté cartes graphiques, la situation début 2022 est bien plus clémente du côté des processeurs. En effet, le vent de renouveau apporté par Alder Lake — désormais décliné en versions non-K accessibles à tous — permet un renouvellement bienvenu de la quasi-totalité de nos modèles conseillés. Cependant, quelques subtilités, notamment au niveau de la mémoire, viennent compliquer légèrement le tableau : attention donc dans le choix de la plateforme complète si vous décidez de construire une toute nouvelle machine.

Si vous êtes néophytes, rappelons que le processeur est défini selon plusieurs critères : une architecture d’où sont extraites les différentes gammes souvent liées à une finesse de gravure que l’on préfère minimiser, une fréquence (en GHz, enfin, normalement), une quantité de cœurs avec ou sans multithreading, et une enveloppe thermique limitant — en théorie tout du moins — la consommation.

• Le marché ces 6 derniers mois*

D’après diverses sources (presse spécialisée, logiciels spécialisés, steam, ou GFK) voilà des estimations du paysage hardware gaming - sous Windows - côté CPU. Pour l'anecdote, il semblerait que les linuxiens soient proches de la parité dans les configurations estimées. Côté Windows, Zen 3 emboitant le pas à un Zen 2 déjà convainquant confirment la bonne forme d'AMD qui continue à grappiller des parts à son concurrent historique. À voir comment cette tendance poursuivra sa route côté chiffres avec l'arrivée tonitruante d'Alder Lake et de ses déclinaisons – côté CPU comme chipset – moins onéreuses à suivre début 2022, Alder qui d'ailleurs fait son entrée dans le guide avec ses qualités certaines.

(*) : pour cette nouvelle fournée de stats de marché, nous avons élargi l'arrondi des valeurs afin de vous donner des tendances plus réalistes que des chiffres à virgule soumis à divers facteurs.

Parts de marché/ 32 % Parts de marché/ 68 % decacœurs et au delàààà • ▲ 3 % octocœurs • ▲ 17 % hexacœurs • ▲ 33 % quadricœurs • ▼ 35 % doublecœurs • ▼ 12 %

• usage principal : Bureautique/HTPC

Pour une utilisation tranquillou avec la télévision, lire des films ou simplement surfer en toute tranquillité sur le web, nul besoin de casser sa tirelire. Il vaut mieux cependant opter pour des modèles peu gourmands en énergie et équipés d’une partie graphique un tant soit peu solide, car les cartes graphiques sont ici un luxe que beaucoup éviteront. Pour cet usage bureautique ou HTPC, voici notre choix.

Après un immobilisme relatif de cette section du fait d’un AMD dominant à l’aide d’APU VEGA, le dégainage d’Alder Lake par Intel, couplant une microarchitecture novatrice avec un iGPU de nouvelle génération, est une aubaine pour les PC à bas coût. Attention, tout de même : la carte mère ne sera pas donnée, et il vous faudra, pour rester dans le budget, opter pour les modèles DDR4 du fait des tarifs encore hallucinants de la DDR5. Un choix discutable, puisqu’il tire un choix sur les possibilités de mise à jour vers les séries suivantes, annoncées sur le même socket LGA 1700 mais vraisemblablement en DDR5 uniquement.

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Pentium Gold G7400 socket LGA1700 Core i3 10100 socket LGA1200 Core i3 12100 socket LGA1200 Je ne suis pas bien sûr, ça vaut quoi ces CPU déjà ? prix conseillé : 95 € prix conseillé : 115 € prix conseillé : 135 € • 2C/4T Alder Lake (enfin du vrai 10 nm !) • iGPU basique mais présent • PBP (46 W) très faible • Attention au prix de la plateforme complète : DDR4 obligatoire • 4C/8T Skylake (dernier 14 nm bleu) • iGPU basique mais présent • TDP contenu (65 W) • Largement plus abordable que son homologue Alder Lake • 4C/8T Alder Lake (enfin du vrai 10 nm !) • iGPU Xe, timide mais bien là • BPB contenu (60 W) • Largement plus abordable que son homologue Alder Lake Pour plus de polyvalence

Core i5-12400 socket LGA1700 Un peu de lecture ? • 6C/12T Alder Lake (enfin du 10 nm chez les bleus)

• iGPU Xe, timide mais présent

• Nouvelle plateforme LGA1700

• TDP de 65 W tout à fait convenable prix conseillé : 245 €

Street price à l’instant T

• usage principal : gaming

Avec la poussée magistrale d’AMD dans le domaine des processeurs, les titres triple A récents tirent désormais complètement parti des processeurs à plusieurs cœurs. Dans un souci de durabilité, il nous apparaît donc fortement recommandable de baser sa configuration pour un usage ludique sur un quad-core au minimum. Les tarifs grimpent légèrement par rapport à une configuration HTPC sans pour autant tomber dans l’excessif, probablement grâce à l’absence d’iGPU chez les rouges et l’affaire des CPU d’ancienne génération.

Si nous pensions le semestre dernier pouvoir espérer un peu plus de concurrence dans le secteur du jeu avec une version 3D V-Cache des processeurs AMD, force est de constater que cela n’a pas été le cas... Par contre, le réajustement tarifaire effectué sur la gamme existante permet aux rouges de se maintenir dans le secteur avec un ratio performance/prix avantageux. Résultat : si Alder Lake se permet de s’immiscer dans le milieu de gamme avec un 12400F assez agressif (encore une fois, attention par contre à la plateforme : en jeu, la DDR5 n’apportera certes, que peu de gains, mais coupera la possibilité de mettre à jour vers un éventuel processeur de 13ème génération), Zen 3 fait de la résistance avec un coût total de la plateforme plus avantageuse sur le haut de gamme.

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Core i3 10100F socket LGA1200 Core i5 12400F socket LGA1700 Ryzen 5 5600X socket AM4 Un pwal de lecture pour le moral, car c’est bon (pour le moral) prix conseillé : 85 € prix conseillé : 220 € prix conseillé : 280 € • 4C/8T Skylake (dernier 14 nm bleu) • iGPU désactivé pour un tarif plancher • Visibilité sur une upgrade Rocket Lake • TDP de 65 W tout à fait convenable • 6C/12T Alder Lake (enfin du 10 nm chez les bleus)

• iGPU désactivé pour un tarif plancher

• Nouvelle plateforme LGA1700

• TDP de 65 W tout à fait convenable • 6C/12T de dernière génération rouge (7 nm)

• Plateforme mature permettant un tarif maîtrisé

• Ventirad honnète fourni (Wraith Stealth) • Fréquences débloquées pour les amateurs d'OC Top moumoute Ryzen 5 5800X socket AM4 Un peu de lecture ? • 8C/16T de dernière génération rouge (7 nm)

• Plateforme mature permettant un tarif maîtrisé

• Ventirad honnète fourni (Wraith Prism)

• Inutile de plus monter pour du jeu seul prix conseillé : 375 €

Street price à l’instant T

• usage principal : workstation*

Depuis Zen2 et leurs cœurs à foison, le choix n’est pas difficile pour qui souhaite faire autre chose que du jeu et nécessite des performances de premier rang. Rendu 3D, montage vidéo, encodage, programmation, machines virtuelles, sans compter le streaming devenu populaire ces dernières années... Autant d’utilisations applicatives plus ou moins lourdes d’une station de travail qui préfèrent les machines fortement multicœurs, d’où la dominance rouge, et ce depuis quelques années maintenant. La question sera plutôt résolue en fonction du portefeuille : de fait, les nouveaux venus sont (bien) plus performants, mais leur prix à nombre de cœurs égal est en augmentation par rapport à la génération précédente. Notez que les choix ci-dessous seront parfaitement à même de remplir une fonction dédiée au gaming.

Difficile en ce début d’année 2022 de se prononcer définitivement sur le segment des CPU pour des tâches applicatives : si les tarifs d’Alder Lake semblent alléchants au premier abord, il faut y rajouter de la coûteuse DDR5 ainsi qu’une carte mère de qualité pour en tirer pleinement potentiel, ce qui se paye rubis sur l’ongle à la caisse. Rajouter les dégagements thermiques indécents constatés dans notre test de l’i9 — 12900K, et vous obtenez un menu qui demeure encore très saignant ; sachant de surcroît qu’AMD a récemment procédé à un réajustement tarifaire rendant son flagship, le 5950X, davantage compétitif que l’offre bleue à notre sens.

(*): Si, auparavant, le segment HEDT était occupé par des modèles multicœurs directement hérités des gammes serveur, utilisant des sockets plus volumineux et des prix exorbitants, le retour en grâce d’AMD a permis de repousser la séparation avec les modèles grand public en proposant des configurations extrêmement performantes sur le socket AM4. Ainsi, nous considérons que l’achat d’un Threadripper (ou d’une plateforme X299 Intel, dans le cas de besoins spécifiques) relève davantage d’une utilisation semi-professionnelle, et n’est donc pas abordé dans ce guide. Étant donné la somme à débourser pour un tel bousin, nous vous invitons donc plutôt à vous tourner vers les tests de comptoir qui leur sont dédiés, ici pour le dernier 3990X et là pour un trio mêlant Intel et AMD.

Entrée de gamme Milieu de gamme Haut de gamme Core i5 12400F socket LGA1700 Ryzen 5 5800X Socket AM4 Ryzen 9 5900X Socket AM4 Momenclatures hautement techniques de Comptoir prix conseillé : 220 € prix conseillé : 360 € prix conseillé : 520 € • 6C/12T Alder Lake (enfin du 10 nm chez les bleus)

• iGPU désactivé pour un tarif plancher

• Nouvelle plateforme LGA1700

• TDP de 65 W tout à fait convenable • 8C/16T de dernière génération rouge (7 nm) • Plateforme mature permettant un tarif maîtrisé • Ventirad honnète fourni (Wraith Prism) • 12C/24T de dernière génération (7 nm) impressionnant sur un socket grand public • Perf/€ imbattable • Entre desktop et HEDT.. Mais attention au bon choix de la carte mère ! Top moumoute Ryzen 9 5950X Socket AM4 Un peu de lecture ? • 16C/32T de dernière génération (7 nm)

• Plateforme mature permettant un coût total "maîtrisé" par rapport à l'équivalent DDR5

• TDP de 105 W tout à fait raisonnable pour le segment

• Rivalise avec du HEDT, mais attention au choix de la carte mère ! prix conseillé : 760 € (et un demi-mars !)

Street price à l’instant T