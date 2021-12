Oui, encore de la mémoire à bon prix cette semaine chez nos revendeurs préférés. Voici trois kits qui devraient satisfaire tout le monde. On commence par les PNY XLR8 Gaming, avec 16 Go cadencés à 3200 MHz C16. Vous avez déjà vu passer les bestioles dans nos lignes, ça fait le boulot et ça dispose d'une petite marge d'OC si besoin. On trouve le kit à 59,99 € chez Cdisount. Notre lien est juste en dessous.

Vient ensuite un kit plus classique en apparence, en provenance cette fois de chez Crucial. Il s'agit d'un kit de 16 Go de Crucial Ballistix White cadencé lui aussi à 3200 MHz C16. Pas de surprise ici, la référence est solide et dispose également d'un bon potentiel si vous êtes bidouilleur. C'est disponible à 63,99 € chez Amazon, mais attention livrable après Noël ! Notre lien est en juste après l'image.

On finit par le plus bling-bling des kits. Il s'agit encore d'un kit de 16 Go cadencé cette fois à 3600 MHz C18. Ces Vengeance RGB PRO SL viennent de chez Corsair et sont affichées à 72,52 € chez Rue du Commerce, hors frais de port cette fois-ci. Vous préférez le RGB ? Suivez notre lien !