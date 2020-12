Les offres du vendredi noir ont débuté et nous vous proposons quelques promos intéressantes glanées sur les sites FR. Nous centraliserons ici les offres concernant la mémoire.

Et nous commençons par le kit G.Skill Ripjaws V Black de 16 Go, cadencé à 3600 MHz CL18 aperçu chez Topachat pour seulement 64,99 €. Le prix est excellent et quelques manipulations devraient vous permettre de resserrer ses timings pour profiter de plus de performances.

Chez Cdiscount, plusieurs offres sont en cours, avec un très bon prix sur le kit PNY XLR8 de 32 Go cadencé à 3200 MHz CAS 16. Lui est vendu 99,99 €, frais de port offerts ! Vous trouverez également le kit Klevv Bolt X de 32 Go, 3600 MHz CAS 18 à 109,99€.

Chez Amazon, c'est un peu plus timide, mais plus éclairé. Le kit de 32 Go de Ballistix White RGB cadencé à 3200 MHz CL16 est à 137,99 € pour l'heure. Ce qui est correct pour ce modèle.