Vous avez raté la Ballistix Elite 3600 MHz d'hier ? Vous pouvez vous rabattre sur de la Corsair Vengeance RGB Pro, plus lumineuse si cela vous dit. Le kit proposé par Rue du Commerce, et Amazon bien évidemment, est composé de deux modules de 8 Go, tournant à 3200 MHz cas 16. La marge d'OC ici sera appréciable, avec une tenue à 3600 MHz en général et sans forcer sur la tension. Les modules se pilotent via iCUE, d'où vous pourrez gérer l'éclairage et contrôler l'état de santé de vos modules. Vous trouverez ce kit à 89,90 € chez les deux revendeurs, le code SBA-CORSAIR10 sera nécessaire chez RDC qui propose également son pack Reprise ici (+ frais de livraison chez ce dernier). On vous met nos liens juste en dessous si vous êtes intéressés.