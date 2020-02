Bon, décidément, on ne cesse de vous parler de la hausse effective de la RAM en ce début d'année, mais force est de constater que les bons plans se suivent. Aujourd'hui il s'agit de vous proposer deux options. La première, assez bling-bling, porte sur un kit de 2x8 Go de Crucial Ballistix Tactical Tracer. Il s'agit du kit BLT2K8G4D30AET4K, cadencé à 3000 MHz Cas.15 d'origine. Tracer oblige, vous avez de la DEL sur le dessus, pilotable via le logiciel Ballistix M.O.D. Concernant l'overclocking, les retours parlent d'une limite à 3200 MHz pour ces modules. Si vous cherchez à pousser votre matos, préférez les Ballistix Sport LT donc. Dans le cas contraire, elles feront très bien l'affaire. Le kit est disponible chez Amazon à 72,99 €.

La seconde offre porte sur des modules plus volumineux, très sobres, de la gamme Aegis de chez G.skill, référencés F4-3000C16D-32GISB. Il s'agit d'un kit de 32 Go, cadencé à 3000 MHz pour un CL de 16 cette fois. Là encore, elles feront le boulot à leurs spécifications d'origines. Elles ne disposent pas de radiateur, chose à noter avant achat. Côté Ryzen, pas de problème si vous êtes équipé d'une plateforme de dernière génération et ça tourne également sur Ryzen 2000. Côté prix, comptez 119,99 € pour ce kit de 32 Go, chez CDiscount cette fois-ci.