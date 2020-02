Zen 2, l'estocade à 7 nm !

Le lancement de l'architecture Zen et des microprocesseurs Ryzen l'utilisant, a permis à AMD de proposer une alternative plus que crédible aux produits manufacturés par Intel, obligeant le géant bleu à réagir dans l'urgence via Coffee Lake. Après un refresh des 2 côtés, Intel conservait un petit ascendant, du côté des performances sur plateforme mainstream, mais les rouges disposent de leur côté de tarifs (bien) plus avantageux. Si la situation est donc bien meilleure qu'elle ne fût par le passé pour AMD, ce dernier ne compte toutefois pas rester sur un statu quo, et profite des déboires de son concurrent avec son prochain nœud de gravure, pour introduire la seconde itération de son architecture Zen, couplée à un procédé de fabrication 7 nm via TSMC. Pour la première fois, le challenger profitera donc d'un avantage à ce niveau face à son concurrent de toujours. De quoi prendre largement l'ascendant et justifier des tarifs officiels en hausse par rapport aux Ryzen 2000 encore commercialisés ? Réponse dans ce dossier au sein d'un panel de 15 processeurs.

• Côté street price, ça dit quoi ?