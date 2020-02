On ne sait toujours pas exactement de quoi l'avenir des GPU chez NVIDIA sera fait, même si c'est Ampere qui a déjà fait beaucoup (beaucoup) parler de lui, mais on a également eu vent de Hopper à plusieurs reprises, d'abord officieusement, puis officiellement. Toutefois, au fond rien n'est jamais gravé dans le marbre et l'on se doute que NVIDIA pourrait aussi attendre l'offensive du camp adverse - confirmée par Lisa Su - avec un Big Navi (vraiment Big ?) pour décider si une nouvelle génération en vaut vraiment la peine ou si un simple refresh de Turing fera l'affaire. En attendant, grâce à l'Université de l'Indiana et le site d'actu Next Plateform, on a désormais une autre miette d'un indice supplémentaire des plans de NVIDIA pour certains de ses futurs GPU, plus précisément les accélérateurs Tesla du constructeur !

Dans le cadre de l'installation du nouveau superordinateur Big Red 200 (avec la première utilisation de la plateforme Cray Shasta et un total de 7742 processeurs EPYC Rome), il se trouve que l'Université a fait le choix d'un déploiement en deux temps. Ainsi, au lieu d'opter pour l'installation des Tesla V100 initialement prévues avec le superordinateur, l'établissement a préféré faire tourner son nouveau jouet en mode "CPU-only" et retarder la livraison des accélérateurs jusqu'à l'arrivée des premiers modèles de la prochaine génération - dont l'institution serait ainsi aussi parmi les premiers clients à les recevoir !

Cette petite révélation a son importance, étant donné que NVIDIA n'a encore annoncé aucun accélérateur Tesla next-gen ni de GPU correspondant, mais il est évidemment que l'heure d'une relève est largement due pour les accélérateurs Tesla V100 à base de GV100 dont l'annonce remonte au GTC 2017, une éternité ! On pourrait toutefois être surpris d'entendre parler de GPU next-gen de la bouche d'une entité autre que NVIDIA, considérant à quel point le Caméléon est habituellement très strict avec sa communication.

En tout cas, l'autre point important à noter est que l'Université de l'Indiana s'attend à recevoir ses premiers accélérateurs NVIDIA dès l'été prochain et que ceux-ci seraient en mesure de fournir "70 pour cent à 75 pour cent de performances en plus" par rapport aux Tesla V100 existantes, soit une évolution générationnelle potentiellement très prometteuse, tout en gardant à l'esprit que le diable est souvent dans les détails pour ce genre de matériel et que les gains réels varieront certainement beaucoup selon le type de travail. La conférence GTC 2020 de NVIDIA se tiendra du 23 au 26 mars prochains, l'occasion opportune pour enfin en dire plus sur une nouvelle génération de Tesla, potentiellement à base d'Ampere ? (Source : Next Plateform, Anandtech)