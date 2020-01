On espérait malgré tout un changement de stratégie chez Nvidia pour le CES 2020, mais il n'en fut rien. Le géant vert n'a dit mot sur Ampere, sa prochaine génération de GPU. Et pourtant une première rumeur datée de mi-novembre 2019 envoyait Ampere pour la GTC 2020, qui se déroulera du 22 au 26 mars prochain. On aurait dû avoir la puce à l'oreille, car Nvidia se sert très rarement des gros salons comme le CES ou le Computex pour faire ses annonces. Il le fait toujours sur d'autres comme la Pax East ou la GTC, mais pas trop sur les salons classique, là où la visibilité est supérieure, mais noyée dans un océan d'annonces.

Une source de WCCFTech aurait confirmé qu'Ampere ferait bien son apparition à la GTC 2020. Attention, cela ne signifie pas forcément des cartes rapidement, mais on peut penser que le voile serait levé d'une manière empirique sur l'architecture attendue 7nm du caméléon. On peut aussi imaginer que rien de cela ne soit programmé, et que les verts attendent sagement le gros Navi d'AMD pour calibrer sa prochaine génération et planter ses banderilles. La seule chose à faire est d'attendre sagement, jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou profiter de son matos tranquillement sans se prendre la tête !