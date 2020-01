Les rumeurs du jour proviennent de TaipeiTime. Ce dernier aurait eu vent de quelques améliorations attendues pour Ampere, la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia qui devrait arriver l'année prochaine... si AMD revient dans la course des RTX 2080. Il n'est un secret pour personne que le caméléon va se servir de son atout dans sa manche avec le 7nm. Cela permettrait de tabler sur un gain en performance de 50%, et une consommation divisée par deux selon notre confrère. Ca nous semble un peu fort mais ça peut rester plausible. En général, la finesse moindre permet d'avoir plus de performance en montant les fréquences pour une même consommation ou une consommation moindre à iso-fréquence de 50%. Les deux en même temps c'est tendu mais pas impossible.

On peut facilement imaginer que le caméléon aura revu son architecture au point de l'améliorer sur ce point, et si 50% nous semblent un peu too much, quelques dizaines paraissent plausibles, mais rien n'est moins sûr. On se souvient que Colette avait déclaré qu'Ampere surprendrait son monde, ce que l'on espère de toutes nos forces si tant est qu'on soit passionné par les technologies plus que par le marketing coloré de telle ou telle marque. Pour autant, on attendra le CES qui pourrait nous en apprendre plus, et si AMD communique sur son gros Navi, alors on peut penser légitimement que Nvidia en fera de même avec Ampere, prévu selon les rumeurs pour le second semestre 2020, ce qui ferait déjà 2 ans après Turing, que le temps passe vite !