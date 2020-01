Même si les RX 5600 XT devrait continuer à taquiner NVIDIA sur le milieu de gamme des GPU, il nous manque toujours un modèle testicouillu de Navi pour venir chatouiller le haut de gamme de chez les verts, une position où ils ne sont pas vraiment en faiblesse depuis des années maintenant, grâce à des architectures plus optimisées et orientées jeux vidéo. Et même si les rumeurs de l'arrivée prochaine de Ampere se font de plus en plus présente, cela n'empêche pas Lisa Su de maintenir ses propos lancés durant le CES de 2020 à Los Angeles : il y aura bien un GPU Navi haut de gamme pour 2020.

C'est au travers de la chaîne Youtube des rouges que la PDG a annoncé l’événement, suite aux demandes - d'après ses dires - constantes des gens sur Twitter et Reddit. Bien entendu, cela fait un peu coup marketing pour montrer que le fabricant est à l'écoute des utilisateurs, sachant qu'il est fort probable que le GPU soit prévu dans tous les cas depuis quelques mois déjà. Elle en profite aussi pour dire que tout comme Zen 3, il faudra attendre plus tard dans l'année pour de nouvelles informations, ce qui va encore relancer à plein gaz les machines à rumeurs et fuites. Mais cela risque de donner une année 2020 plutôt mouvementée côté GPU, entre Navi, Ampere et les prochaines consoles de jeux. (source : Videocardz)